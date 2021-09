- Annalena Baerbock: Gekommen, um zu bleiben

2021 ist ein "Superwahljahr" und insbesondere für Berlinerinnen und Berliner hat es der Wahlsonntag am 26. September in sich: Denn neben der Bundestagswahl finden am selben Tag die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung sowie ein Volksentscheid statt. Inforadio begleitet den Walhkampf und liefert Analysen und alle wichtigen Informationen zur Wahl - in Interviews, Reportagen und Berichten.