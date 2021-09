IMAGO / Future Image Bild: IMAGO / Future Image

Mo 13.09.2021 | 17:45

- Welche Auswirkungen hat der Krankenhaus-Streik für die Patienten?

Seit Donnerstag streikt Pflegepersonal an den Berliner Kliniken Vivantes und Charité. Ganze Stationen werden vorübergehend geschlossen. Was dramatisch klingt, ist allerdings oft Alltag in den Krankenhäusern. Von Oda Tischewski