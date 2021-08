IMAGO / Sven Simon Bild: IMAGO / Sven Simon

Fr 27.08.2021 | 10:25

- Ende einer Ära: Wie Merkel die CDU verändert hat

Mit der Bundestagswahl in gut vier Wochen endet eine Ära: Fast 16 Jahre wird Angela Merkel dann Kanzlerin gewesen sein. Als Parteichefin hat Merkel die CDU weiter in die Mitte gerückt. Dafür ist eine Partei am rechten Rand erstarkt, die ihr Konkurrenz macht. Von Uli Hauck