Fr 13.08.2021 | 10:25

- Ein Opfer der Mauer erzählt

Mit dem Bau der Mauer wurde vor 60 Jahren, am 13. August 1961, begonnen. Mindestens 140 Menschen sind am Berliner Teil der Mauer ums Leben gekommen – darunter die 18-jährige Marienetta Jirkowsky, die nach einem Fluchtversuch verblutete. Jene, die es in den Westteil schafften, quälte lange das schlechte Gewissen. Von Oliver Soos