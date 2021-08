Stiftung-Berliner-Mauer; Hans-Joachim Grimm Bild: Stiftung-Berliner-Mauer; Hans-Joachim Grimm

Mi 11.08.2021 | 07:45

- 60 Jahre Mauerbau: Geschichte in Bildern

60 Jahre ist der Bau der Berliner Mauer nun her. Das aufwendige Online-Projekt "Die Berliner Mauer - Geschichte in Bildern" bietet schier unerschöpfliche Schätze an Bild- und Tonmaterial - nutzerfreundlich aufbereitet und immer wieder interessant. Von Oda Tischewski