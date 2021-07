- Hochwasser-Lage in Rheinland-Pfalz

Überschwemmungen durch heftige Regenfälle sorgen sorgen im Westen Deutschlands für teils katastrophale Verhältnisse.

Im Sauerland in Nordrhein-Westfalen kamen zwei Feuerwehrleute ums Leben. Der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz meldet vier Tote. Betroffen ist dort vor allem der Eifel-Ort Schuld. Dort sind sechs Häuser eingestürzt, etwa 30 Menschen gelten als vermisst. Weitere Gebäude sind einsturzgefährdet. In anderen Orten können Menschen nur per Hubschrauber von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden. In Mayen sind die Fluten zu reißend, um Boote einzusetzen.

In Nordrhein-Westfalen drohen mehrere Talsperren zu brechen. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Dortmund ist gesperrt.

Stand: 15.07.21 9:19 Uhr