Di 15.06.2021 | 06:05

- Was die Schulen aus der Krise lernen können

Corona hat schonungslos offengelegt, was alles nicht gut lief in Deutschland. Zum Beispiel: die Digitalisierung in den Schulen. Viele mussten sich im Schnellgalopp da reinarbeiten. Was haben sie dabei gelernt - und wie soll es weitergehen? Von Holger Trzeczak und Sylvia Tiegs