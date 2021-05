dpa Bild: dpa

Mo 31.05.2021 | 17:05

Zwischenruf - Sinn und Unsinn der Schulöffnung

Schluss mit Wechselunterricht und Homeschooling: Grundschulkinder in Brandenburg gehen seit Montag wieder in die Schule. In Berlin geht es dagegen bis zu den Sommerferien mit dem im Wechselunterricht weiter. Ein Pro und Contra aus der landespolitischen Redaktion - von Iris Sayram und Ute Schuhmacher