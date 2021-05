IMAGO / Stefan Zeitz Bild: IMAGO / Stefan Zeitz

Do 20.05.2021 | 06:05

- Berlin: Präsenzunterricht erst nach den Sommerferien

Trotz sinkender Corona-Zahlen soll es an Berliner Schulen vorerst beim Wechselunterricht in halber Klassenstärke bleiben. Anders als in Brandenburg arbeitet die Bildungsverwaltung auf einen normalen Präsenzunterricht erst für die Zeit nach den Sommerferien hin. Von Kirsten Buchmann