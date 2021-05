IMAGO / POP-EYE Bild: IMAGO / POP-EYE

Mi 19.05.2021 | 06:05

- Was in Berlin ab heute wieder möglich ist

Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt einige Tage unter 100. Deswegen darf in Berlin und Brandenburg langsam geöffnet werden, vor allem draußen. Was genau geht an diesem Wochenende wieder? Von Ann Kristin Schenten