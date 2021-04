dpa Bild: dpa

Fr 09.04.2021 | 06:45

- So viel Präsenzunterricht wie möglich

So viel Präsenzunterricht wie möglich und Abiturprüfungen an den Schulen, so sieht der Fahrplan der Kultusministerinnen und -minister für die Schulen nach den Osterferien aus. Dabei sollen regelmäßige Testungen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften helfen. Von Torsten Sydow