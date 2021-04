- Was ist über Ostern erlaubt?

Stäblein: Wir brauchen diese Hoffnung an Ostern

Die Corona-Zahlen steigen – trotzdem dürfen in diesem Jahr an Ostern Präsenzgottesdienste stattfinden, wenn auch mit Maske, Abstand und ohne Gesang. Dieser Sonderweg sei auch in der Religionsfreiheit begründet, sagt Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.