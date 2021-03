IMAGO / Future Image Bild: IMAGO / Future Image

Di 09.03.2021 | 06:05

- Viel Betrieb im Testzentrum?

Einen Corona-Schnelltest pro Berliner oder Berlinerin soll es jede Woche geben, so das Ziel des Senats. Doch Termine in einem der Testzentren zu bekommen (zum Beispiel auf jetzt-testen.berlin) scheint kaum möglich. In vier Testzentren ist das nicht nötig – eins davon liegt in Moabit. Von Lena Petersen