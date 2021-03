rbb/Bartsch Bild: rbb/Bartsch

Sa 06.03.2021 | 10:04

- Corona-Selbsttests: Innerhalb weniger Minuten ausverkauft

Wer sich bei all den Lockerungen noch sicherer fühlen möchte, kann sich seit Samstag auch einen Schnelltest im Supermarkt kaufen. Unser Reporter Matthias Bartsch wollte das mal ausprobieren und hat sich in einer Aldi-Filiale in Berlin-Kladow umgesehen.