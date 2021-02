IMAGO / Steinach Bild: IMAGO / Steinach

Mi 17.02.2021 | 06:45

- Schulbeginn nach dem Lockdown: Wer hat was nicht gelernt?

Ab Montag dürfen in Berlin die Jüngsten zurück an die Grundschulen - die Klassen 1 bis 3, in kleinen Gruppen. Können sie dort weitermachen, wo sie Mitte Dezember aufgehört haben? Bildungsforscher meinen: nein. Was sagen die Schulleiter? Von Sylvia Tiegs