- Geschichte und Geschichten – 90 Jahre Haus des Rundfunks

Vor genau 90 Jahren, am 22. Januar 1931, wurde das Haus des Rundfunks in Berlin eingeweiht - also jenes Gebäiude, aus dem der rbb sendet. Architektonisch eindrucksvoll steckt das Haus voller Geschichte und Geschichten. Darüber sprechen wir mit Kulturredakteur Harald Asel.

So bezaubernd schön ist der Lichthof am Tag | Bild: rbb/Hanna Lippmann

Mehr zum Thema

Jens Kalaene/dpa

Es war wie ein Paukenschlag in der noch jungen Geschichte des Rundfunks: am 22. Januar 1931 wurde das Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg feierlich eingeweiht. Nach nur 19 Monaten Bauzeit war ein Gebäude entstanden, das eigens für die Zwecke der Rundfunkübertragungen konzipiert war, nach München das zweite seiner Art und europaweit einzigartig – der Beginn einer neuen Ära.

Soeren Stache/dpa

Eine Geschichte in fünf Kapiteln.



Als im Mai 1929 in der Berliner Masurenallee der Grundstein für ein neues Funkhaus gelegt wurde, hofften viele Bürger der Stadt, dass durch den Rundfunk ein weltweites Kommunikationsnetz geschaffen wird, das endlich Frieden bringt. Doch mit den Nazis kam die Gleichschaltung des neuen Mediums und die Vertreibung der "Weimarer Demokraten". Nach dem Krieg hat die russische Besatzungsmacht das Sagen, später übernimmt der SFB, bis mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung ein neues Kapitel Rundfunkgeschichte beginnt. Anhand von faszinierendem Archivmaterial und Interviews mit zahlreichen Zeitzeug*innen erstellt Wolfgang Bauernfeind eine bewegende Chronik des Funkhauses an der Berliner Masurenallee.



Vor 90 Jahren: Einweihung Haus des Rundfunks am 22. Januar 1931.

dpa/Soeren Stache