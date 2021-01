imago images / Jürgen Heinrich Bild: imago images / Jürgen Heinrich

Mi 13.01.2021 | 06:05

- Home-Office? Wer so alles nicht zu Hause arbeiten kann

Um in der Corona-Krise die Kontakte weiter zu reduzieren, sollten noch viel mehr Menschen ins Homeoffice wechseln, fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Was aber mit den Jobs, in denen das kaum möglich ist – wie im Einzelhandel, in der Produktion oder auch beim Lieferservice? Von Markus Streim.