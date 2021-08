dpa / Michael Kappeler Bild: dpa / Michael Kappeler

- Der Sound von Tokio 2020

Am Sonntag gehen die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende. Sie werden als Spiele ohne Zuschauer unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen. Anne van Eickels und Jens Wolters mit einer Bilanz zwischen sportlichen Höchstleistungen und der Angst vor dem Virus.