Olympia-Träume tun weh, riechen nach Schweiß und manchmal platzen sie auch. Wir begleiten Sprint-Star Gina Lückenkemper und Para-Athlet Phil Grolla auf ihren Runden über die Tartan-Bahn, wir steigen mit Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock ins Wasser, sitzen im Boot von Ruderin Marie-Louise Dräger und besuchen Hendrik Pekeler in der stickigen Handball-Halle. Und wir schauen auf uns: Wie aufwendig ist die Organisation der Berichterstattung vor Ort? Unter welchen Umständen werden wir Reporter in Japan arbeiten? Wie kommt das Fernsehstudio nach Tokio? Wie werde ich zum Experten für Modernen Fünfkampf? Und: Unsere Japan-Korrespondentin nimmt uns mit auf die Olympia-Baustellen in der Hauptstadt.