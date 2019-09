imago images / Beautiful Sports Bild: imago images / Beautiful Sports

Go to Tokio to go

Im kommenden Sommer geht es in Tokio um olympische Medaillen. Bis es so weit ist, begleiten Fabian Wittke und Moritz Cassalette aussichtsreiche deutsche Sportler und Sportlerinnen auf deren mühsamen Weg in die japanische Hauptstadt. Sie beginnen die lange Reise mit Sprinterin Gina Lückenkemper und Schwimmer Florian Wellbrock.