imago/Revierfoto Bild: imago/Revierfoto

So 18.08.2019 | 06:04 | Abseits

- Depressionen im Sport

Etwa 20 Prozent der Menschen erkranken in ihrem Leben an einer Depression. Zugeben mag das kaum einer. Vor allem unter Leistungssportlern sind Depressionen ein Tabuthema. Die Robert-Enke-Stiftung will das ändern und bietet Hilfe an.