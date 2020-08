Everett Collection/imago Bild: Everett Collection/imago

Do 13.08.2020 | 19:44 | Abgedreht

- "Wege des Lebens": Erinnerungen eines Demenzkranken

Für die Kinos gibt es jetzt etwas mehr Spielraum mit weniger Abstand im Saal. Wim Wenders wird 75 Jahre alt und dreht seinen nächsten Dokumentarfilm. Und: Alexander Soyez unterhält sich mit Javier Bardem über seinen neuen Film "Wege des Lebens - The Roads Not Taken", der in dieser Woche zu den wichtigeren Neustarts gehört.