Do 30.07.2020 | 19:44 | Abgedreht

- "Master Cheng in Pohjanjoki": Lakonische Liebe in Lappland

Im Gespräch ist Alexander Soyez mit Mika Kaurismäki über seinen neuen Film "Master Cheng in Pohjanjoki" und mit Pete Davidson über seine Rolle in und als "The King of Staten Island". Er schaut auf die Emmy-Nominierungen, auf das Programm des Venedig Filmfestivals und hat die neuen Filme der Woche.