www.weareoneglobalfestival.com Bild: www.weareoneglobalfestival.com

Do 28.05.2020 | 19:44 | Abgedreht

- "We Are One": Zehn Tage lang Filme aus aller Welt

Jede Menge Streamingtipps in dieser Woche hat Alexander Soyez: Er schaut auf das Angebot der Mediatheken, auf neue Serien der privaten Anbieter und auf das Online-Filmfestival "We are One", einem Projekt, zu dem sich 21 Filmfestivals weltweit zusammengeschlossen haben.