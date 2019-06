Sony Pictures Classics Bild: Sony Pictures Classics

Do 13.06.2019 | 19:44 | Abgedreht

- "Sunset": Drohende Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg

Mit dem erschütternden Drama "Son of Saul" feierte der ungarische Regisseur László Nemes weltweit Erfolge. In seinem neuen Werk "Sunset" geht es um das Schicksal der Hutmacherin Irisz Leiter im Budapest des Jahres 1913. Alexander Soyez spricht mit László Nemes über sein Filmverständis und die Zeit nach seinem Oscargewinn. Im Porträt ist außerdem Sally Perel, der als "Hitlerjunge Salomon" seine jüdische Identität in Nazideutschland verbergen konnte.