dpa/ Jens Kalaene Bild: dpa/ Jens Kalaene

Sa 04.05.2019 | 11:24 | Abgedreht

- 69. Deutscher Filmpreis und eine Frau auf dem Regiestuhl

Beim Deutschen Filmpreis hat die rbb-Koproduktion "Gundermann" sechs der begehrten Lolas in den wichtigsten Kategorien mitgenommen. Außerdem ist Alexander Soyez im Gespräch mit der französischen Regisseurin Julie Bertucelli, deren Tragikomödie "Der Flohmarkt von Madame Claire" mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle jetzt in die Kinos kommt. Auch der Verhandlungskrieg in Hollywood zwischen Drehbuchautoren und ihren Agenten beschäftigt "Abgedreht".