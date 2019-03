dpa/Caroline Seidel Bild: dpa/Caroline Seidel

Do 28.03.2019 | 19:44 | Abgedreht

- Was geht eigentlich bei einer Tour der Toten Hosen hinter den Kulissen ab?

Die Doku "Weil du nur einmal lebst", die jetzt ins Kino kommt, liefert amüsante Antworten und hat Campino und Co. mehrere Monate lang begleitet - in große Stadien, kleine Punk-Clubs bis ins ferne Argentinien. Anke Burmeister lässt Campino in "Abgedreht" über den Film sprechen. Sie schaut außerdem auf den ARD Zweiteiler "Brecht" von Filmmacher Heinrich Breloer und auf die wichtigsten Kino-Neustarts der Woche.