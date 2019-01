Sony Pictures Entertainment Bild: Sony Pictures Entertainment

Do 10.01.2019 | 19:44 | Abgedreht

- Tyrannischer Schlaganfallpatient und Kleinganove

Schneechaos herrscht nicht nur im Süden Deutschlands und in Österreich, sondern auch auf sehr verspielte Art und Weise auf der Leinwand im Film "Kalte Füße" mit Heiner Lauterbach in Hauptrolle. Alexander Soyez lädt ein zu einem Gespräch mit ihm, besucht die europäische Kulturhauptstadt und Filmkulisse Matera und hat einen Rückblick auf die Golden Globe Awards, die er im Hinblick auf die Oscars für so gar nicht richtungsweisend hält. Wie gewohnt schaut er auf die wichtigsten Neustarts der Kino-Woche.