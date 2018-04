dpa/Kalaene Bild: dpa/Kalaene

Sa 28.04.2018 | 11:24 | Abgedreht

- Von der Lola über New York bis in die Schweiz

In dieser Abgedreht-Folge geht es um das Tribecca Filmfest in New York, das sich als freie Stimme, als New Yorker Filmseele versteht. Alexander Soyez spricht zudem mit dem Schweizer Regisseur Markus Imhoof über seinen Film El Dorado. Und selbstverständlich geht es um die "Lolas", die am Freitababend im Palais unter dem Funkturm verliehen wurden.