Do 05.04.2018 | 19:44 | Abgedreht

- Bis dass der Tod euch scheidet ...

Die Samdereli-Schwestern stellen in ihrem Film "Die Nacht der Nächte" die Frage nach der langen Liebe und Christian Petzold lotet in seinem Film "Transit" den Transitraum als Lebensraum aus - um beide Filme geht es in dieser Ausgabe "Abgedreht" mit Alexander Soyez. Außerdem blicken wir zurück auf ein halbes Jahr Metoo-Debatte in Hollywood und ihre Folgen und wir stellen wie immer einige der Kinostarts der Woche vor.