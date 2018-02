imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 01.02.2018 | 19:44 | Abgedreht

- Ein grandioses, leise brutales Gleichnis: "Der seidene Faden"

In dieser Woche kommen die nächsten Oscar-Kandidaten in unsere Kinos. Gleich sechs Mal ist Paul Thomas Andersons neue Produktion "Der seidene Faden" für die begehrte Trophäe nominiert. "Abgedreht" stellt den Film und die Partnerin von Daniel Day-Lewis Vicky Krieps vor. Außerdem informieren wir über die Initiative Pro Quote Film, die in dieser Woche ihr Konzept vorgestellt hat. Und wir haben wie immer eine Auswahl der Kinostarts der Woche.