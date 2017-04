ARCHIV - Eine Hostess bringt die Lola-Trophäe am 27.05.2016 zur Verleihung des Deutschen Filmpreises, der Lola, in Berlin © dpa/Britta Pedersen

Sa 29.04.2017 | 11:24 | Abgedreht

- 'Toni Erdmann' räumt beim Deutschen Filmpreis ab

Die Tragikomödie "Toni Erdmann" ist bei der Lola-Gala in Berlin als bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Das oscarnominierte Vater-Tochter-Drama von Maren Ade gewann am Freitagabend bei der Verleihung des 57. Deutschen Filmpreises neben dem Hauptpreis weitere fünf Lolas. Alles über Deutschlands wichtigsten Filmpreis in der heutigen Sonder-Ausgabe von "Abgedreht", ein Interview mit Wotan Wilke Möhring, eine Hommage an Jonathan Demme, sowie die Filmstarts der Woche, vorgestellt von Alexander Soyez.