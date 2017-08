- Mehr Sport im RBB-Fernsehen

Sport muß man täglich machen, das wissen die Profis im Leistungssport. Ab Montag beweisen dies auch die Sportexperten im rbb - Fernsehen. Neben dem stündlichen Sport hier im Inforadio bringen nun auch die Macher im rbb-Fernsehen mehr Sport aus Berlin und Brandenburg in die täglichen Informationssendungen. Zum Startschuß sprach Sabine Beckmann mit dem RBB-Abteilungsleiter Sport, Dirk Walsdorff.

Der Sport im rbb startet am 7. August mit einem neuen Konzept: In "rbb UM6" sowie in der Sendung "rbb aktuell" um 21.45 Uhr gibt es jetzt täglich einen moderierten Sportblock. Zusätzlich spielt der Sport freitags in "rbb aktuell" um 16.00 Uhr und in der "Abendschau" am Sonntag eine herausgehobene Rolle.

"Wir senden damit mehr Sport als je zuvor. Gerade die täglichen Sendungen geben uns die Chance, beim Breitensport und bei so genannten Randsportarten genauer hinzusehen. Zusammen mit Inforadio wird das rbb Fernsehen eine herausragende, verlässliche Informationsquelle für alle Sportfans in der Region sein", so Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.

Parallel verstärkt der rbb im Netz die Sportberichterstattung auf rbb|24 und weitet seine Social-Media-Aktivitäten rund um den Sport aus.