Laut französischer Medien wird der brasilianische Fußballer Neymar in den kommenden Tag vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechseln - wohl für die unglaubliche Rekord-Transfersumme von 222 Millionen Euro. Dazu kommen dann angeblich noch eine Wechselprämie von 100 Millionen Euro und ein Gehalt von 30 Millionen Euro im Jahr - netto. Sebastian Uhrich, Professor für Sportbetriebswirtschaftslehre an der Sporthochschule Köln, erklärte den Trend mit der Kommerzialisierung des Fußballs: "Milliardenschwere Ölscheichs treiben da ihr Unwesen - nur so lassen sich solche Summen erklären".