ARD-Studio Mexiko/Anne Demmer Bild: ARD-Studio Mexiko/Anne Demmer

Sa 06.03.2021 | 08:24 | 0049

- Mexiko: Alles Gute kommt nicht immer von oben

In Mexiko gibt es viele abergläubische Traditionen, so sollen Hasenpfoten und Amulette ebenso Glück bringen wie zwielichtige Heilige. Ob auch alles Gute in Mexiko von oben kommt, hat Korrespondentin Anne Demmer auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft.