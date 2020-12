imago images Bild: imago images

Sa 12.12.2020 | 08:24 | 0049

- Donald Duck kommentiert quakend die Probleme dieser Zeit

Mohammed Sawy hat in den arabischen Ländern der wohl bekanntesten Ente der Welt eine (Synchron-) Stimme gegeben. Er wohnt in Kairo und leitet eine Mall. Für ARD-Korrespondent Björn Blaschke blickt er zurück in die Trickfilm-Geschichte und auf das Jahr 2020.