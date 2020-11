imago images Bild: imago images

Sa 28.11.2020 | 08:24

- Der Exot mit dem Jutebeutel

Umweltbewusst sozialisiert nimmt unser Korrespondent Tim Aßmann in Israel immer irgendwelche Behältnisse für den Einkauf mit in den Supermarkt – und macht sich damit quasi zum Exoten. Immer wieder die gleiche Frage an der Supermarktkasse hat ihn ins Grübeln gebracht.