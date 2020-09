ARD/Katharina Wilhelm Bild: ARD/Katharina Wilhelm

Sa 12.09.2020 | 08:24 | Sendestrecken

- Mein Haus, mein Schild, meine Meinung

Ruhe und Idylle in der Vorstadt, bloß keine Proteste und Politik. So hatte sich ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm aus Los Angeles die Vorstadt in den USA vorgestellt. Doch bei genauem Hinsehen fällt auf: Die Vorgärten in den gepflegten Eckchen sind hochpolitisch.