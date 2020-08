AP Bild: AP

Sa 01.08.2020 | 08:24 | 0049

- Die Freiheit stirbt in den Köpfen

Vor drei Wochen wurde in Polen gewählt und Amtsinhaber Andrzej Duda als Präsident bestätigt. Für viele galt das als poltische Richtungswahl. Wie es sich derzeit anfühlt, in Polen als Journalist zu arbeiten, dazu hat Korrespondent Jan Pallokat in Warschau so einiges zu erzählen.