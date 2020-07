ARD/Dietrich Karl Mäurer Bild: ARD/Dietrich Karl Mäurer

Sa 04.07.2020 | 08:24

- Der Deutsche und das Schweizerdeutsch

Seit fast vier Jahren ist Dietrich Karl Mäurer als Korrespondent in der Schweiz. An das "Grüezi" und das "Grüezi mitenand" hat er sich genauso gewöhnt wie an den "Schwingbesen" für den "Schneebesen". Doch die Eidgenossen ergötzen sich mitunter an seinen Versuchen, Schwyzerdütsch zu schwätzen.