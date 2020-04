ARD/Imke Köhler Bild: ARD/Imke Köhler

Sa 25.04.2020 | 08:24 | 0049

- Notizen aus London

London ist eine der pulsierendsten Metropolen Europas. Dass dort in Corona-Zeiten plötzlich auch die Gehwege hochgeklappt werden, war nur schwer vorstellbar. ARD-Korrespondentin Imke Köhler ist einiges aufgefallen, was sonst in der üblichen Hektik untergeht.