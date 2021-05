forscht und unterrichtet an der Universität der Künste Berlin zu strategischer Kommunikationsplanung. Eine Frage, die ihn in der aktuellen Corona-Krise beschäftigt, ist, inwiefern Kommunikation in der Lage ist, Menschen zu gesundheitsgefährdendem Verhalten zu bewegen oder sie davon abzubringen. Sein Blick gilt dabei insbesondere den Strategien und den Vorgehensweisen bei der Verbreitung von Fake News. Denn wer die Spielregeln solcher Kommunikationsstrategien nicht kenne, sei schnell verloren.