In kaum einer anderen Stadt in Deutschland und Europa werden Jahr für Jahr so viele Start-ups gegründet wie in Berlin. Rund 500 pro Jahr sind es durchschnittlich. Der Gründergeist der Stadt ist nicht zuletzt der Vielfalt und dem Engagement der Universitäten und Hochschulen zu verdanken.

In der vierten Folge des LNDW-Podcasts spürt Thomas Prinzler diesem Gründergeist nach und fragt, wie der Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gelingt und welchen Herausforderungen sich Startup-Gründer stellen müssen.

Es diskutieren:

Jonas Liepmann, Gründer

Prof. Rafaela Kunz, bbw - Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft

Prof. Henning Breuer, Hochschule für für Medien, Kommunikation und Wirtschaft