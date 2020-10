Corona-, Krebs und Co. – Herausforderungen der Medizin in der Gesundheitsstadt Berlin

Die Gesundheitsforschung in Berlin gehört zur internationalen Spitze. In den drei Universitäten und den zahlreichen Forschungsinstituten der Stadt werden neue Therapien entwickelt, mit denen Krankheiten schonender und zugleich effektiver bekämpft werden können. In der 5. Ausgabe des LNDW-Podcast stellen Thomas Prinzler und seine Gäste einige dieser Forschungen vor.