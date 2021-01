In der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr sprechen Ökonom Marcel Fratzscher und Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen unter der neuen US-Regierung und thematisieren die möglichen Auswirkungen von Homeoffice und Homeschooling als verschärfte Corona-Maßnahmen in Deutschland.