Four more years?

Man dachte, sein Management der Coronakrise habe den US Präsidenten seinen Rückhalt in der Bevölkerung gekostet. Auch wenn das offizielle Wahlergebnis noch aussteht – so viel ist klar: Massiv abgestraft wurde der US-Präsident nicht. Adam Tooze erklärt im Gespräch mit Eric Graydon, was die Pandemie für den Präsidenten in Sachen Wirtschaft bedeutet hat und worauf wir uns bei vier weiteren Jahren Trump gefasst machen müssen.