Ein klares Nein zu staatlicher Beteiligung in der Stahlbranche

Die Coronakrise hat die Schieflage des Unternehmens ThyssenKrupp nochmal deutlich verschlimmert. Die Arbeitnehmervertreter appellieren an den Staat das Unternehmen, wie ja schon die Lufthansa, über eine Beteiligung zu retten. Außerdem in dieser Folge: Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die wirtschaftliche Entwicklung in Ost-Deutschland.