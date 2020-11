In irgendeiner Form werden uns die Corona-Beschränkungen noch lange begleiten. In dieser Folge erklärt DIW-Chef Marcel Fratzscher, warum wir uns auch einen zweiten Teil-Lockdown leisten können. Außerdem spricht er über Unsicherheiten und die nötige Umsetzung einer Frauenquote in Unternehmen - gerade in Zeiten einer Pandemie.