In den USA bereit sich so ziemlich alles auf einen Präsident Biden vor - mit Ausnahme Donald Trumps und seiner Unterstützer. Welche Folgen hat das für die Fähigkeit Joe Bidens, den Kampf gegen die Corona Wirtschaftskrise vorzubereiten? Außerdem in dieser Folge: Warum das Biden-Team argwöhnisch auf die EU und besonders Deutschland schaut.