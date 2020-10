Der New Yorker Wirtschaftshistoriker Adam Tooze wird ab jetzt im Wechsel mit Marcel Fratzscher (DIW, Berlin) mit Wirtschaftsredakteur Eric Graydon über die ökonomischen Auswirkungen der Coronakrise sprechen. In ihrem ersten Gespräch geht es darum, warum die wirtschaftlichen Folgen in den USA verheerend sind.